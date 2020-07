Kanye West a bien l’intention de se présenter à la présidentielle contre Donald Trump, a-t-il dit au magazine «Forbes». Son objectif est de transformer les États-Unis en royaume technologiquement avancé comme celui du Wakanda dans le film «Black Panther».

Le créateur du hit «Gold Digger» a surpris en annonçant sa campagne présidentielle dimanche 5 juillet. Et il insiste sur le fait qu'il est sérieux et qu'il s'opposera au président sortant Donald Trump, même s'il sympathise toujours avec le leader américain en difficulté. «Je me présenterai en tant que républicain si Trump n'est pas là. Je me présenterai en tant qu'indépendant si Trump est là, dit-il au magazine. Trump est le président le plus proche que nous ayons eu depuis des années qui permette à Dieu de faire encore partie de la conversation.»

Des propos pas très clairs

Bien que son programme de campagne soit flou, car il n'a pas «fait assez de recherches» sur le sujet des impôts, la star de la musique vise à faire de l'Amérique un Wakanda. «Beaucoup d'Africains n'aiment pas le film et la représentation d'eux-mêmes dans... «Wakanda», dit-il. Mais je vais utiliser le cadre du Wakanda tout de suite parce que c'est la meilleure explication de ce que notre groupe de design peut ressentir comme proche de la Maison Blanche... C'est une idée positive: vous avez Kanye West, l'un des humains les plus puissants – je ne dis pas le plus car vous avez beaucoup de super-pouvoirs de niveau extraterrestre et ce n'est que collectivement que nous pouvons le libérer. Revenons au Wakanda... comme dans le film au Wakanda quand le roi est allé rendre visite à la scientifique en chef pour enrouler ses chaussures autour de ses chaussures. La quantité d'innovation qui peut se produire, la quantité d'innovation dans le domaine de la médecine – comme dans les grandes entreprises pharmaceutiques – nous allons travailler, innover, ensemble. »

Bien qu'il veuille se présenter, Kanye West a manqué la date limite d'inscription au scrutin dans certains États – un fait qu'il dit pouvoir exploiter en utilisant le titre de son deuxième album «Late Registration» comme slogan de campagne.

Cover Media