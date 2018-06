L'objet du pari est inconnu mais une chose semble sûre, Karine Le Marchand a perdu. Dans un tweet rigolard, Stéphane Plaza a le triomphe espiègle mais ferme. Outre la légende on ne peut plus explicite, on découvre la photo de Karine en studio assise sur une chaise, son bras et un t-shirt tentant de masquer le fait que l'animatrice est seins nus. Un amusante péripétie qui illustre l'amicale complicité unissant la femme et l'homme de télévision.

Cette dernière a répondu à l'injonction de son complice en publiant la même photo sur son propre compte avec la mention suivante: «Je suis obligée de poster cette photo #petitcondamour». Si certains considèrent que l'animatrice de «L'amour est dans le pré» a bien honoré son gage, cette dernière s'en tire néanmoins avec une pirouette très pub des années 80 qui lui permet de ne pas révéler ce qu'on ne saurait voir. (Le Matin)