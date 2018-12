Karl Lagerfeld a confié que sa chatte, Choupette, adorait voyager en jet privé. «Elle est toujours sur les genoux des pilotes», a-t-il expliqué au site «The Cut». «Mais vous savez, le problème avec les jets privés, même si le vôtre est grand, c'est que si il y a trop de gens, plus de trois ou quatre personnes, c'est un cauchemar.»

«Je me souviens d'une fois où je rentrais de Moscou et j'avais emmené tous mes assistants, ça a été le pire vol de ma vie, tout le monde commandait des boissons. Quand je suis dans un avion, je dors. Ou je ferme les yeux pour nettoyer mon cerveau», a encore déclaré le directeur artistique de Chanel.

À 85 ans, Karl Lagerfeld n'est plus monté à bord d'un vol commercial depuis au moins vingt ans.« C'est horrible, quand on est un peu connu, les gens vous prennent en photo avec leur iPhone... Oh non, non non non.»

Il ne sait faire son lit, ni cuisiner

Le couturier allemand a également expliqué qu'il était un très mauvais conducteur. «J'ai eu deux accidents, qui étaient de ma faute, parce que je m'étais endormi et je n'ai plus touché un volant depuis. C'est un miracle si je suis toujours en vie. Quand j'étais enfant, ma mère m'a donné ce conseil: n'apprends jamais rien. Je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas faire un lit, je sais seulement dessiner et créer des collections.» (Le Matin)