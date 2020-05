Oh oui!

Le confinement n’est pas un calvaire pour tout le monde. La preuve, Kate Hudson trouve que la situation a «boosté» sa vie sexuelle.

L’actrice de 41 ans est confinée avec son compagnon, Danny Fujikawa, qui est également le père de son dernier enfant, Rani Rose, et ils semblent avoir pris le bon parti de la situation. Questionnée par l’animateur Andy Cohen sur sa vie sexuelle, la star de «Presque célèbre» a expliqué qu’en plus d’être épanouie sur ce plan là, elle a acquis une certitude. «Je pense que c’est même plus que ça. C’est une bonne chose de savoir que je suis avec la bonne personne. Il n’y a personne d’autre avec qui j’aimerai être en quarantaine en ce moment. Il est le meilleur», a-t-elle répondu.

Devenue amie avec Michelle Pfeiffer

Par ailleurs, ce confinement lui a permis de nouer quelques amitiés virtuelles, notamment avec Michelle Pfeiffer, qu’elle ne connaît pas si bien « en vrai ». « Avec certaines personnes, c’est comme si j’avais un festival d’amour sur Instagram, comme avec Michelle Pfeiffer. Je ne la connais pas vraiment, nous n’avons jamais vraiment passé du temps ensemble mais on s’envoie toujours beaucoup de messages privés», a ajouté Kate Hudson.

