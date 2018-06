Kate McKinnon fait partie de la troupe de comédiens apparaissant régulièrement dans l'émission américaine de sketchs Saturday Night Live. Elle est aussi connue pour avoir joué le Dr. Jillian Holtzmann dans le remake de SOS Fantômes en 2016.

Kate McKinnon sitting on a chair with a reptile on her leg pic.twitter.com/0k9XqrT5Bo — Kate Mckinnon doing things (@katedoingathing) 3 juin 2018

En tant que première membre de Saturday Night Live ouvertement lesbienne, elle a longtemps refusé de divulguer les détails de sa vie privée et a expliqué dans une interview pour le magazine américain GQ pourquoi elle souhaite rester aussi discrète.

«J'ai décidé quand j'avais environ 25 ans que je n'étais pas à l'aise avec l'idée de partager des détails personnels comme je l'avais fait au cours des années précédentes. Et j'ai continué comme ça depuis, a-t-elle déclaré. La raison pour laquelle j'étais une horrible humoriste de stand-up, c'est que vous devez dire toute la vérité sur vous, et en détails. Plus c'est réel et plus c'est horrible, mieux c'est. Et j'ai juste réalisé que je détestais ce que je ressentais en faisant ça.»

Kate McKinnon incarne Justin Bieber dans un sketch de SNL.

La comédienne de 34 ans a également expliqué que le fait que le public ne connaisse rien de sa vie privée l'aide à rendre ses imitations plus convaincantes, car aux yeux du public, elle peut « disparaître » dans le personnage. Au fil des années, elle a incarné des stars telles que Justin Bieber et Ellen DeGeneres, ainsi que des personnalités politiques comme Hillary Clinton et Kellyanne Conway.

Kate McKinnon égratigne Kellyanne Conway.

«Vous ne pouvez pas juger quelqu'un alors que vous l'incarnez. Vous devez trouver le point de connexion, quelque chose que vous trouvez charmant, a-t-elle indiqué. Même si vous avez l'intention d'embrocher quelqu'un, vous devez également trouver quelque chose que vous aimez vraiment à leur sujet. Si vous êtes méchant, ce n'est pas amusant à regarder. Et si ce n'est pas amusant à regarder, on éteint la télé.»

En plus d'apparaître dans le Saturday Night Live, Kate McKinnon a récemment terminé le tournage de L'Espion qui m'a larguée aux côtés de Mila Kunis. Et même si elle s'intéresse actuellement au cinéma, elle se sent toujours plus à l'aise dans la comédie et les sketchs. «J'ai l'impression qu'il est plus facile pour moi de parler aux gens à travers les sketchs. Ironiquement, si je porte une perruque, je suis vraiment moi-même», a-t-elle ajouté en souriant. (Le Matin)