Catherine Middleton se faisait rare ces dernières semaines. La duchesse de Cambridge n’avait pas fait d’apparition publique depuis l’annonce de sa grossesse au début du mois de septembre. Enceinte de son troisième enfant, elle souffre de nausées matinales aiguës, comme lors des deux premières fois.

Mais mardi soir, il semblerait que tout allait mieux. La maman de George, 4 ans, et Charlotte, 2 ans, était de retour sur la scène médiatique. Elle s’était rendue à une réception au palais de Buckingham organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale. Elle était accompagnée de son mari, le prince William, et de son beau-frère, le prince Harry. Et pour la première fois, on peut aussi apercevoir son petit ventre. Elle a passé la soirée à discuter avec des professionnels du milieu psychiatrique du Royaume-Uni.

Une robe à 1050 dollars

Catherine Middleton a fait sensation avec sa robe bleu pâle signée Temperley London. Les Anglais ont déjà spéculé sur la couleur, imaginant que le couple voulait donner un indice sur le sexe du bébé. Le coût de cette création? 1050 dollars. À ce prix-là, le futur prince ou la future princesse a bien été mis en valeur. (Le Matin)