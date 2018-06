«Depuis cinq semaines, je n'ai qu'une hâte, celle de passer voir ma fille et ma petite-fille à la fin de ma journée de travail» nous dit-elle alors qu’elle nous accueille sur le plateau des studios CBS Television City de Hollywood. Katherine Kelly Lang a reçu «Le Matin» au milieu des décors entre le tournage de deux scènes du feuilleton pour nous en parler.

Fière d'être grand-mère?

Et comment! C'est une nouvelle étape de ma vie de femme qui a commencé le 7 mai dernier après la naissance de Zuma, un prénom qui signifie paix.

Avez-vous été surprise de la grossesse de votre fille?

Oui et non. Les choses ont beaucoup changé depuis ma jeunesse et c'est tout aussi bien. Pourquoi attendre des années s'ils sont tous les deux prêts à avoir un bébé? Mon rôle de mère est de soutenir ma fille à 100% dans ses choix. Zoe est avec son compagnon, Tyler, depuis plus ou moins cinq ans. C'est un garçon adorable qui fait donc partie de notre famille depuis longtemps.

Cela ne vous dérange pas qu'ils soient parents avant de se marier?

Il y a de plus en plus de jeunes qui décident d'avoir un bébé avant de se marier. La seule question que j'ai posée à ma fille était de savoir si elle était vraiment prête à être maman car c'est une énorme responsabilité. J'aurais préféré qu'elle attende encore quelques années… 21 ans c'est très jeune pour fonder une famille. Mais Zoe m'a prouvé sa détermination et son désir de maternité.

Avez-vous assisté à l'accouchement de Zoe?

Oui, je ne voulais pas rater ce moment-là! Mon compagnon, Dom (ndlr: Dominique Zoida qui partage la vie de Katherine depuis plusieurs années et qui est devenu son manager), était aussi là tout comme le papa, Tyler, et sa famille à lui.

Comment se portent votre fille et son bébé?

Elles vont bien toutes les deux. Ma fille est une battante qui ne s'est pas plainte une seule fois durant sa grossesse.

Quel a été votre état d'esprit après cette naissance?

C'était une période totalement euphorique. J'avais envie d'avoir ce bébé dans mes bras en permanence et de partager mon bonheur avec tous. D'ailleurs, ma fille m'a demandé de me calmer sur les photos car j'en ai pris des centaines et je les postais toute la journée sur mon compte Instagram.

Quel a été le premier cadeau que vous avez offert à Zuma?

J'avais déjà commencé à acheter toutes les choses de première nécessité pour la chambre de bébé avant même sa naissance. J'ai trois enfants. Je sais qu'il est important d'avoir tout de prêt avant l'accouchement.

N'est-ce pas difficile de vous retrouver grand-mère à votre âge?

L'avantage de jouer dans «Top Models» est que j'ai tellement vécu de choses dans le feuilleton que plus rien ne peut me surprendre pour de vrai!

Sur un autre sujet, vous avez retrouvé récemment Ronn Moss qui a joué Ridge Forrester durant des décennies avant d'abandonner «Top Models». Est-ce l'annonce de son retour?

Nos retrouvailles sont uniquement du domaine de la vie privée. Nous sommes amis depuis si longtemps que l'on essaie d'avoir un dîner à quatre de temps à autre pour rester en contact. Ronn, son épouse, Dom mon compagnon et moi, c'est l'assurance d'une supersoirée et d'éclats de rire. Le plus difficile est de trouver le temps, car Ronn est tout aussi occupé que moi. Il voyage aussi beaucoup pour sa carrière de musicien et ses autres activités.

Vous êtes aussi très souvent à travers le monde lorsque vous ne tournez pas des scènes de «Top Models». À quand un séjour en Suisse romande?

Moi j'adorerais cela, mais je n'ai pas encore reçu d'invitation (rires). Je vais passer plusieurs semaines en Italie, car on me propose souvent de participer à des émissions de télé dans ce pays.

Quels sont vos projets pour le reste de l'année?

Nous tournons non-stop pendant 3 semaines d'affilée, puis nous avons 2 semaines de vacances. Cela me permet de voyager énormément pour différents projets personnels et pour la promotion de «Top Models». Maintenant que je suis grand-mère, je veux surtout vivre dans l'instant présent pour profiter de la vie, mais aussi de ma famille. Zoe se débrouille bien avec sa fille, mais j'essaie d'être la plus disponible possible pour l'aider, car cela n'est jamais évident durant les premiers mois lorsqu'il s’agit de son premier enfant.

Est-ce que Zoe ne voulait pas devenir actrice comme vous?

Elle y a songé pendant un instant, mais la mode l'attire davantage que la comédie. Elle est encore jeune et elle a le temps de trouver sa voie. Je vous avoue que je veux surtout qu'elle prenne du temps pour son bébé avant de réfléchir à une carrière. (Le Matin)