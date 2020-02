Katy Perry a bien failli s’évanouir durant les auditions d’«American Idol» organisées l’an passé, comme les téléspectateurs d'ABC pourront le découvrir lors du prochain épisode du télé-crochet, dimanche 23 février. Le jury était de passage dans la ville de Sunriver quand une inquiétante odeur de gaz s’est propagée durant le tournage.

La pop star était assise aux côtés de Lionel Richie et Luke Bryan, les deux autres juges de la compétition, quand elle s'est inquiétée auprès d'eux. «Vous sentez le gaz, les gars? C’est plutôt intense. J’ai une légère migraine à cause de ça, déclare Katy Perry tout en quittant la pièce dans la bande-annonce d’un épisode de l’émission. Oh, c’est pas bon. C’est vraiment pas bon.»

Pompiers et ambulances sur place

La séquence montre les pompiers et les ambulances arriver sur les lieux alors que les juges, désormais à l’extérieur du bâtiment, peuvent encore sentir l’odeur de gaz. «Ce n’est pas une blague, il y a vraiment une fuite de gaz», confirme Luke Bryan tout en s’approchant du camion de pompier, alors que Katy Perry tombe à la renverse sur le sol tout en déplorant: «Je ne me sens pas très bien.»

En novembre dernier, les pompiers de Sunriver avaient partagé des vidéos et des photos des juges d’«American Idol» juste après l’incident. Au final, le problème venait des cuisines du bâtiment.