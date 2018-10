Catherine Middleton et Keira Knightley partagent un point commun: avoir donné naissance à un enfant à quelques semaines d'intervalle, en mai 2015. Un sujet sur lequel revient longuement l'actrice anglaise dans «Feminists Don't Wear Pink (And Other Lies)», un recueil d'essais féministes publié le 2 octobre 2018.

Dans une lettre adressée à sa fille de 3 ans, la comédienne de «Love Actually» s'en prend férocement à l'image qu'a renvoyée la duchesse de Cambridge après son accouchement. «Elle était sortie de l'hôpital sept heures plus tard, son visage complètement maquillé et portant des talons hauts. Le visage que le monde veut voir. Cacher. Cachez notre douleur, nos corps qui se fendent, nos seins qui coulent, nos hormones qui font rage. Ayez l'air jolie, soyez apprêtée, ne montrez pas comment vous avez bataillé, Kate.»

Je me souviens de la douleur

Un texte engagé dans lequel l'actrice de 33 ans reproche à la duchesse d'avoir voulu masquer volontairement la réalité. Pour preuve, Keira Knightley à fait un parallèle avec son propre accouchement, aux apparences certes moins glamour: «Mes chaussures sont encroûtées et collantes à cause du liquide amniotique de la veille. Elles puent. Je me souviens de la merde, du vomi, du sang, des points de suture. Je me souviens de ma zone de combat. Tu es sortie les yeux ouverts. Les bras en l'air. En hurlant. Ils t'ont mise sur moi, couverte de sang, ta tête déformée par la naissance. Tu as pris mon sein immédiatement, avidement, je me souviens de la douleur.»

Très remontée contre les diktats imposés par l'étiquette anglaise, l'actrice ironise sur les règles de bienséance qui ont été imposées à Catherine Middleton seulement quelques heures après la naissance de la princesse Charlotte: «Sept heures après votre combat avec la vie et la mort, sept heures après que votre corps se fut ouvert, et qu'une vie en sang et hurlante en fut sortie. Ne le montrez pas. N'en parlez surtout pas. Tenez-vous là avec votre petite fille, et soyez prise en photo par un groupe de photographes hommes. C'est facile à faire. Ça arrive tous les jours. C'est quoi le problème? La mort survient tous les jours aussi mais vous n'êtes pas obligés de faire croire que c'est facile pour autant ».

Reste à savoir si famille royale autorisera à la duchesse de Cambridge un droit de réponse. (Le Matin)