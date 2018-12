Keith Richards, qui fêtera ses 75 ans la semaine prochaine, a confié au magazine «Rolling Stone» qu'il pensait qu'il était «temps d'arrêter» de boire autant il y a un an. «J'ai débranché, j'en ai eu marre. Je bois toujours un verre de vin de temps en temps et une bière, mais il était temps d'arrêter (cette consommation excessive d'alcool), comme toutes les autres choses.»

Il a ajouté: «Je ne remarque aucune différence, à part le fait que je ne bois pas. Je ne me sentais pas (bien). Je l'ai fait. Je n'en voulais plus.» L'autre membre du groupe de légende, Ronnie Wood, qui a rejoint Keith Richards pour l'interview, a admis qu'il avait remarqué quelques changements dans le comportement et l'attitude de son camarade depuis qu'il avait réduit sa consommation d'alcool.

«Il devenait méchant»

«C'est un plaisir de travailler avec lui, il est beaucoup plus serein, a-t-il expliqué. Il est ouvert à plus d'idées, alors qu'avant, je grinçais des dents et je partais: «Il va me faire chi** si je lui dit ça». Maintenant, il dit: «C'est cool, mec.» Je pense que le Keith que nous connaissions et aimions avait cette limite, et s'il buvait un verre de plus, il passait de l'autre côté et devenait méchant. Cette limite est devenue de plus en plus courte, vous savez, et il s'en est rendu compte.»

Ronnie Wood a lui-même réduit sa consommation d'alcool et a expliqué à quel point cela lui avait été bénéfique. «J'ai eu de la chance d'arrêter de boire. Quand je l'ai fait, j'étais prêt à faire face à tout ce qui m'est arrivé, cancer, etc., a-t-il indiqué. J'ai retrouvé ma vie. Je pense que Keith voit ce genre de choses aussi.»

Ils se sentent toujours jeunes

Il a poursuivi: «S'il continue, je serais là, il a mon soutien total... On associe (nos guitares) beaucoup plus consciencieusement maintenant. Nous sommes beaucoup plus conscients des écarts et des espaces entre nous. Nous avons 70 ans, mais on fait toujours du rock comme si on en avait 40.»

Les deux guitaristes seront de retour sur scène avec les Rolling Stones l'année prochaine pour une série de concerts annoncés récemment en Amérique du Nord. (Le Matin)