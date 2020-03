«Un itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit bikini...» disait la chanson en 1960, qui pourrait tout à fait s'adresser à Kendall Jenner. La top-model a publié non pas une mais quatre photos d'elle en vacances sur son compte Instagram. Et son maillot de bain a rendu complètement dingues ses abonnés. En haut comme un bas, celui-ci est tout rikiki. «Par quel miracle il tient ce maillot?» se demande d'ailleurs un fan.

Kendall Jenner, 24 ans, en train de faire bronzette sur une plage, a écrit: «Ce maillot et moi: une histoire d'amour.» Solidaires, ses copines Bella et Gigi Hadid et sa sœur Khloé Kardashian lui envoyé plein d'emojis avec des cœurs dans les yeux.

L. F.