Le bonheur, ça ne fait pas vendre. Alors, quand on est, avec son époux, la vedette d'une téléréalité, pourquoi ne pas titiller l'audience en inventant quelques petits problèmes de couple? C'est ce qu'a supposé un magazine à propos de Kendra Wilkinson et Hank Baskett, au sujet de l'émission «Kendra on Top», basée sur la vie du mannequin américain. Un show qui est arrivé au terme de sa sixième saison en août 2017, mais auquel la chaîne WEtv n'a pas encore annoncé vouloir donner une suite.

Le top de 32 ans, qui a épousé Hank en 2009 (le couple a deux enfants), a remis l'église au milieu du village dans un long post Instagram:

En sept points, Kendra précise donc:

«1. Comment simule-t-on des problèmes conjugaux? Cela n'a absolument aucun sens.

2. Oui, nous avons des problèmes.

3. Cela fait 13 ans que je travaille dans la télé-réalité.

4. Mon show était une comédie, légère, jusqu'à ce que des moments tristes se produisent, alors nous avons dû changer de la comédie au drame. Pas ce que je voulais mais cela faisait partie de mon voyage et de mon histoire.

5. Ces problèmes qu'Hank et moi avons chez nous que nous essayons de surpasser, tout le monde connaît, y compris les producteurs et la chaîne, les amis et la famille.

6. Mon travail est la télé-réalité et j'adore mon travail, malheureusement, ces problèmes affectent mes décisions, car la dernière chose que je veux est de blesser Hank.

7. J'espère redevenir la Kendra rigolote que vous connaissez tous. C'est tout ce que je veux. Je déteste le drame !!!»



Et d'ajouter: «Merci à tous pour votre soutien et votre compréhension en ce moment. J'ai fait beaucoup de thérapie récemment et j'espère que tout sera réglé pour moi, Hank, les enfants et même pour la télé. Lol»

