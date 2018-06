- «Vous avez une copine?»

- «Moi j'ai une copine, ouais»

- «C'est qui?»



Kev Adams a fait face aux questions de petits curieux mercredi 13 juin lors de l'émission «Au tableau» diffusée sur C8. Il a expliqué qu'il était très heureux en couple, puis a ajouté: «Je préfère ne pas crier à toute la France qui est ma copine, car après on va venir m'embêter, et on va venir l'embêter elle aussi. Tu comprends?»

«Vous l'avez rencontrée comment Miss Univers?», a alors rétorqué du tac au tac un gamin, faisant allusion à Iris Mittenaere. Rire de Kev Adams. «Je me baladais dans l'univers en cosmonaute tranquille»... a commencé l'humoriste de 26 ans. Avant de conclure: «ça veut dire que j'ai une copine, et que je préfère garder ça pour moi». Et d'ajouter rapidement: «Mais oui c'est elle».

Regardez la vidéo où Kev Adams craque face aux enfants:

Kev Adams et Iris Mittenaere ont déjà été en couple l'an passé, mais avaient rompu en décembre, vraisemblablement pour des raisons d'emplois surchargés. Ils n'ont jamais officialisé leur relation.

(Le Matin)