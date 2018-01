Kevin Costner et sa famille sont encore affectés par les coulées de boue terribles qui ont détruit leur quartier de Santa Barbara, en Californie. Vingt personnes sont mortes la semaine dernière, un mois à peine après le Thomas Fire, l'incendie géant qui a brûlé des milliers d'hectares dans la région. La Californie n'était même pas remise de l'incendie que les intempéries frappaient déjà Santa Barbara, et ses habitants n'étaient pas préparés à ces pluies torrentielles.

Kevin Costner, sa femme Christine Baumgartner et leur trois enfants sont encore sous le choc. «Notre communauté est déchirée, certaines personnes sont mortes. Chez nous, tout le monde a survécu. Mais on a été obligé d'évacuer et de choisir ce qu'on voulait emporter avec nous. Mes enfants n'ont pas pu retourner à l'école et ils ne vont pas y retourner tout de suite. Dans notre quartier, tout le monde est très proche, tout le monde est voisin. Nous avons eu de la chance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde», a-t-il expliqué dans l'émission d'infos «Extra».

65 maisons ont été détruites par les coulées de boue et plusieurs centaines endommagées. Leurs propriétaires se retrouvent donc à la rue et l'acteur a décidé de leur ouvrir ses portes pour les accueillir jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. «Plusieurs personnes vivent avec nous en ce moment», a-t-il ajouté.

Le 3 février prochain, Kevin Costner et son groupe Modern West vont donc monter sur scène lors d'un concert caritatif pour tenter de récolter le plus d'argent possible et venir en aide aux victimes des incendies et des coulées de boue. «Notre communauté essaie de se relever par elle-même. Six ou sept groupes joueront pendant le concert, je jouerai aussi et je pense que je dirai quelques mots», a-t-il ajouté.

Kevin Costner n'est pas la seule star affectée par les coulées de boue: Jeff Bridges, Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres ont eux aussi été touchés par la catastrophe naturelle.

(Le Matin)