Kevin Spacey a eu le bon coeur d'apporter une pizza à un paparazzo qui le suivait. Sur les photos et la vidéo obtenues par le Daily Mail, on voit l'acteur portant une casquette sur laquelle est écrit «Retraité depuis 2017» – une référence à l’année où sa carrière a implosé en raison de nombreuses plaintes pour agressions sexuelles et harcèlement, apparues après que l’acteur de «Star Trek : Discovery», Anthony Rapp, eut affirmé que Kevin Spacey avait tenté de coucher avec lui alors qu’il n’avait que 14 ans.

«J’apprécie ce que vous faites. Restez au chaud et bonne année», entend-on Kevin Spacey dire au photographe dans la vidéo.

L’acteur a fait profil bas depuis qu’il a été limogé de la série «House of Cards» de Netflix et effacé du film «Tout l’argent du monde». Il aurait passé du temps au Meadows Rehab Center de Wickenburg, en Arizona.

La semaine dernière, Kevin Spacey a été accusé d’agression sexuelle pour un incident présumé survenu en 2016 dans un bar du Massachusetts impliquant un serveur âgé de 18 ans. Le jour où il a été inculpé, l’acteur a diffusé une étrange vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a fait renaître son personnage décédé de «House of Cards», Frank Underwood, afin de livrer un monologue préparé à l’avance pour témoigner de son innocence.

«Certains croyaient tout et attendaient avec impatience de m’entendre tout avouer», a déclaré Kevin Spacey dans la vidéo. «Seuls vous et moi savons que ce n’est jamais aussi simple, ni en politique ni dans la vie. Si je n’ai pas payé pour les choses que nous savons tous que j’ai faites, je ne vais certainement pas payer pour les choses que je n’ai pas faites.»

Selon une plainte pénale obtenue par People, Kevin Spacey sera traduit devant le tribunal du district de Nantucket le 7 janvier et inculpé pour attentat à la pudeur. (Le Matin)