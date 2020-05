Si vous avez perdu votre travail à cause de la crise du coronavirus, rassurez-vous, Kevin Spacey comprend votre situation. L'acteur, dont la carrière a été bouleversée par les accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet depuis 2017 (quand Anthony Rapp l'a accusé de lui avoir fait des avances alors qu'il était mineur), a déclaré que sa situation était similaire à celle de centaines de milliers d'Américains qui se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain.

«Je pense que les difficultés émotionnelles sont les mêmes.»

«Je comprends ce que ça fait de voir son monde s'arrêter soudainement. Je ne pense pas que ça surprenne qui que ce soit d'apprendre que mon monde s'est arrêté à l'automne 2017. Mon travail, mes relations, et ma position dans mon industrie se sont arrêtés en quelques heures», a-t-il dit dans le podcast «Bits & Pretzels.

«Et même si on se retrouve dans des situations similaires pour des raisons différentes, je pense que les difficultés émotionnelles sont les mêmes. Et j'ai beaucoup d'empathie pour ceux à qui l'on dit qu'ils ne peuvent pas retourner au travail, ou ceux qui risquent de perdre leur emploi parce que c'est une situation sur laquelle on n'a aucun contrôle.»

Kevin Spacey fait toujours face à six accusations d'agression sexuelle pour des faits remontant à 1996. La star de «Usual Suspects» a toujours clamé son innocence.

Cover Media & LeMatin.ch