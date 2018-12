L'acteur Kevin Spacey va être formellement inculpé pour la première fois début janvier pour s'en être présumément pris à un adolescent en juillet 2016 près de Boston. Il est accusé par plusieurs hommes d'agressions sexuelles.

Le procureur de l'île de Nantucket (nord-est), très prisée des célébrités l'été, enquêtait depuis novembre 2017 sur cette agression présumée. La mère de l'adolescent, la journaliste Heather Unruh, venait de révéler avoir porté plainte contre l'acteur multi-oscarisé.

Selon le bureau du procureur, l'ex-star de «House of Cards» sera formellement inculpée le 7 janvier à Nantucket d'«attentat à la pudeur» et de «coups» après la validation d'une plainte au pénal contre lui le 20 décembre par un juge local.

L'acteur de 59 ans a également été accusé par plusieurs autres hommes d'agression depuis le début du mouvement #MeToo en octobre 2017. Il est depuis persona non grata à Hollywood.

«Laissez-moi être Frank»

L'annonce de cette inculpation intervient alors que l'acteur a mis en ligne lundi sur YouTube une vidéo de trois minutes, intitulée «Let me be Frank» (Laissez-moi être Frank), jeu de mot entre «frank» qui se traduit par «franc» et le nom de son personnage de président criminel et glaçant dans «House of Cards», Frank Underwood.

En reprenant la même élocution que cet homme politique cynique prêt à tout pour défaire ses adversaires, l'acteur évoque les actions et manigances du personnage tout en insinuations, au point qu'il semble évoquer les accusations contre lui-même dans la réalité. Il s'adresse directement au spectateur, comme dans un épisode de «House of Cards». Il laisse entendre qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur lui.

Après les premières accusations, celui qui a été récompensé à deux reprises aux Oscars pour ses rôles dans «Usual Suspects» (1995) et «American Beauty» (1999) - où il excellait dans le maniement d'une subtile ambiguïté - avait été débarqué par Netflix de la série «House of Cards», dont il tenait le premier rôle. Dans la dernière saison et épilogue de la série, sortie en novembre, son personnage Frank Underwood a disparu: il est mort dans son sommeil.

L'acteur a également été effacé du dernier film de Ridley Scott, «Tout l'argent du monde». Ses scènes ont été retournées in extremis par Christopher Plummer. (ats/nxp)