Rob Kardashian, père d'une petite fille d'un an prénommée Dream, est actuellement en pleine bataille juridique avec son ex-fiancée Blac Chyna. Il est également aux prises avec plusieurs problèmes de santé, dont le diabète, l'obésité et la dépression.

Son poids ayant aujourd'hui atteint un niveau considéré comme dangereux, Kim Kardashian, qui a réussi à en perdre après sa grossesse grâce à l'hypnose, l'aurait convaincu de recourir à la même technique. «Rob était d'abord réticent, mais maintenant qu'ils disent que c'est une question de vie ou de mort, il va tenter le coup, a déclaré une source au magazine Heat. Il aime l'idée de n'avoir rien à faire, sauf rester allongé.»

L'hypnothérapie est notamment utilisée pour aider à remplacer les mauvais réflexes alimentaires par de bonnes habitudes. Mais les patients doivent tout de même suivre un régime sain et faire de l'exercice pour que le traitement soit efficace.

Kim Kardashian, 37 ans, aurait donc fortement recommandé l'hypnose à son frère comme traitement complémentaire, l'ayant utilisée elle-même. «Kim a promis de l'accompagner à ses rendez-vous, a indiqué la source. Elle veut lui offrir tout le soutien dont il a besoin. Elle a vraiment peur pour sa vie.»

Un des facteurs expliquant le surpoids de Rob Kardashian est son mode de vie. Il aurait ainsi besoin de perdre près de 63 kilos, mais à cause de ses problèmes de dépression, il mène une vie isolée et sédentaire. «Rob n'a pas de vie. Il passe toutes ses journées chez lui à manger des cochonneries et à jouer à des jeux vidéo, et il ne travaille jamais. C'est comme s'il avait des pulsions de mort, a ajouté la source. Il ne fait aucun doute que Rob est vraiment déprimé en ce moment et c'est pourquoi il prend si mal soin de lui (…) Sa famille est reconnaissante qu'il ait au moins accepté de faire ça, a déclaré la source, ajoutant que Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner ont fait de Rob «une priorité pour la famille» en 2018. (Le Matin)