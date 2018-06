Et si la femme de Kanye West succédait à Donald Trump à la Maison-Blanche? La starlette n'est en tout cas pas totalement contre l'idée de devenir un jour présidente des Etats-Unis, même si elle préfère y réfléchir encore un peu avant de se lancer, comme elle l'a déclaré sur CNN dans le «Van Jones Show».

Après avoir fait part de sa passion pour le droit et de son envie de devenir avocate, l'épouse de Kanye West a dû répondre à l'animateur du programme qui lui a demandé si elle se voyait candidate à l’élection présidentielle. «Oh, je ne crois que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Il ne faut jamais dire jamais, mais je n'en suis pas là pour l'instant», a-t-elle répondu.

La question de Van Jones était liée à la visite rendue par Kim à Donald Trump le 30 mai 2018 pour discuter du sort d'Alice Marie Johnson, une femme de 63 ans condamnée à la prison à vie pour trafic de drogue en 1997. Émue par son sort, la starlette de téléréalité était allée plaider sa cause dans le Bureau ovale. Une semaine plus tard, le président des Etats-Unis avait commué la peine de la détenue, lui permettant d'être libérée.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF