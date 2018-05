Il s'agit certainement de l'un des couples dont les gens parlent le plus souvent. Qu'on les aime ou non, ils font souvent l'actualité et les deux époux viennent de célébrer le 24 mai 2018 leur 4 ans de mariage.

La star de téléréalité a écrit la première sur Instagram pour marqué ce jour si spécial. Elle a partagé, jeudi à l'aube, une photo du couple le jour de l'union, au Forte di Belvedere, à Florence. En légende, on peut lire: «Quatre années - et plus qu'une éternité... Merci chéri de m'avoir donné notre famille et de t'occuper autant de nous. Merci de m'inspirer quotidiennement, j'ai énormément de chance. Hâte d'être à l'éternité... Joyeux anniversaire.»

Jeudi après-midi, c'est au tour du rappeur de prouver tout son amour à sa femme. Il a écrit sur Twitter: «La gratitude et le bonheur décrivent le mieux ce que ma femme représente pour moi. Je suis profondément reconnaissant et purement heureux.»

gratitude and happiness best describe what my wife means to me. I’m deeply grateful and purely happy ???? — KANYE WEST (@kanyewest) 25 mai 2018

???????????? This is one of my favorite moments. pic.twitter.com/LLhZlU7fAG — KANYE WEST (@kanyewest) 25 mai 2018

Il a ensuite publié une vidéo de Kim Kardashian. Il s'agissait du dernier Halloween et elle avait voulu rendre hommage à la chanteuse Selena. «C'est un de mes moments préférés», tweete Kanye West. Les deux artistes sont les parents de trois enfants, North, Saint et Chicago West (bientôt 5, 2 ans et 4 mois). (Le Matin)