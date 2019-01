Kim Kardashian et Kanye West seront bientôt parents pour la quatrième fois. La star de «L’Incroyable Famille Kardashian» l'a confirmé lors de son passage sur le plateau de l’émission «Watch What Happens Live», ce lundi 14 janvier 2019.

La maman de North, 5 ans, Saint, 3 ans, et Chicago, 11 mois, a même révélé le sexe de son futur enfant, un garçon, dont la naissance est «pour bientôt». Lorsque l’animateur Andy Cohen lui a demandé si elle se préparait à l’arrivée d’un nouvel enfant, Kim Kardashian a répondu «oui». Elle a également expliqué pourquoi elle avait choisi d’en parler. «J'avais trop bu lors de notre soirée de Noël et je l’ai dit à plusieurs personnes, mais je ne me souviens plus à qui», a-t-elle dévoilé en riant.

Le couple a choisi, comme pour Chicago, de faire appel à une mère porteuse, Kim Kardashian ayant des grossesses à risques. Elle a connu plusieurs complications sérieuses qui ont mis sa vie en danger lors de ses deux premières grossesses et les médecins lui ont vivement déconseillé d’avoir d’autres enfants par voie naturelle. Elle pourrait y laisser sa vie.

Des grossesses à risques

C’est pour cela qu’elle et son mari se sont tournés vers la gestation pour autrui (GPA). Comme elle l’avait expliqué précédemment, Chicago est le fruit d’un de ses embryons et d’un spermatozoïde de Kanye West. L'enfant n'a aucun lien génétique avec la mère qui l'a mise au monde.

A sa naissance, Kim Kardashian avait chaleureusement remercié la femme qui avait accepté de porter sa fille. «Je suis tellement reconnaissante envers la technologie moderne et que ce soit même possible. Ce n'est pas pour tout le monde, mais j'adore vraiment notre mère porteuse et ce fut la meilleure expérience que j’ai jamais eue. Notre mère porteuse nous a donné le plus beau cadeau qu’on pouvait nous offrir. La connexion avec notre bébé a été immédiate et c’est comme si elle avait été avec nous tout le temps. Avoir une mère porteuse était tellement spécial pour nous et elle a réalisé notre rêve d’agrandir notre famille. Nous sommes tellement ravis d’accueillir enfin notre petite fille», avait-elle partagé sur son application.