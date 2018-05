A peine le dernier parfum de Kim Kardashian sorti qu'il fait déjà du bruit. Et pas parce que son odeur dérange. C'est plutôt le contenant qui pose problème. De nombreux internautes sur Twitter se sont étonnés de la ressemblance entre la bouteille de parfum KKWBody 4.30 de Kim Kardashian et de celle du Classique de Jean-Paul Gaultier. En effet, les deux représentent des bustes de femmes.

Kim Kardashian s'est défendue de tout plagiat sur le site américain de «Cosmopolitan». «Les sculptures et les statues ont été mon inspiration. J'aime la bouteille de Gaultier. Elle est iconique et célèbre le corps féminin. Je voulais que la mienne soit vraiment personnelle avec le moule exact de mon corps», a réagi l'Américaine de 37 ans. Cette polémique n'a pas non plus laissé Jean-Paul Gaultier de marbre. Le couturier français y a fait allusion dans deux posts Instagram. Dans le premier, il a partagé le croquis original de la bouteille datant de 1993, dessiné par ses soins. Dans le second, il a fait un clin d'oeil appuyé à la téléréalité de la starlette, «Keeping Up with the Kardashians», en écrivant: «Keeping Up with the fragrance's news» qu'on pourrait traduire par: «Tenez-vous au courant des dernières actus des parfums».

(Le Matin)