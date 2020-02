Kirk Douglas, décédé le 5 février dernier à 103 ans, a toujours été connu comme un homme extrêmement charitable. Et ça ce confirme: la légende hollywoodienne a laissé la majorité de sa fortune – 77 millions de francs – à des œuvres caritatives, dévoile «The Mirror». L'acteur avait pour volonté que 63 millions de francs soient donnés à des bénéficiaires par le biais de la Fondation Douglas, qui vise à «aider ceux qui ne pourraient autrement pas s'aider eux-mêmes».

Université, théâtre, hôpital pour enfants

Parmi ceux-ci: l'université de St. Lawrence, au nord de l'Etat de New York, qui finance une bourse pour les étudiants issus de minorités et de milieux défavorisés; la synagogue Sinai Temple dans le quartier de Westwood, à Los Angeles, qui abrite le Kirk and Anne Douglas Childhood Center; le Kirk Douglas Theatre de Culver City, en Californie, un cinéma délabré restauré en salle de spectacle; et enfin l'hôpital pour enfants de Los Angeles.

Kirk Douglas n'a rien laissé à ses trois fils, Joel, Peter et Michael. Ce dernier n'est de toute façon pas vraiment dans le besoin: selon «The Mirror», la valeur nette de sa fortune en 2020 est estimée à environ 293 millions de dollars.

L. F.