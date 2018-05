Candide Renard, 21 ans, la victime présumée d’une agression sexuelle commise durant le tournage de «Koh-Lanta» aux îles Fidji, l’affirme: Eddy G., 34 ans, avait «pris l’habitude de s’allonger entre les filles pour les réchauffer». RMC qui détient la déposition de la fille d’Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, a précisé qu’elle s’est «réveillée alors que l’homme était en train de l’embrasser et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements».

Elle a indiqué aussi qu’elle «a repoussé sa main à plusieurs reprises» avant de quitter l’abri où dormait le groupe. Elle s’est ensuite «confiée à d’autres candidates et membres de l’équipe de tournage». De son côté, Eddy G. a nié pendant sa garde à vue avoir commis une agression sexuelle mais il «a confirmé qu’il dormait à côté de la jeune fille».

Pressé de retrouver sa famille

Dans le portrait d’Eddy G. dressé par «Le Parisien», on apprend qu’il réside à Nancy avec sa compagne et leur petit garçon. Le papa accueillera prochainement un nouveau venu: celle qui partage sa vie est enceinte. Issu d’une famille de forains, il possède un manège nommé le Shaker Dance. «Je connais la famille G. C’est une famille respectée et je ne lui connais pas d’histoires. (…) C’est un bosseur. D’ailleurs, je me suis demandé ce qu’il pouvait bien aller faire dans «Koh-Lanta» alors qu’il y a du boulot sur les foires en ce moment», a confié le roi des forains Marcel Campion.

L’avocat d’Eddy G. avait déclaré que «sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des cinq autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante.» Mais selon le Parquet, l’enquête est loin d’être achevée. (Le Matin)