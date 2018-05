Visiblement, père et fils ne partagent pas le même avis sur l'affaire qui secoue «Koh-Lanta». Mercredi, Jean-Pierre Castaldi n'a pas mâché ses mots concernant la victime présumée d'agression sexuelle, Candide Renard. Au micro de la radio Voltage, le comédien a affirmé que la jeune femme était «complètement barge» et qu'elle avait «des antécédents neurologiques».

Jeudi soir, sur le plateau de «Touche pas à mon poste», Benjamin Castaldi a déclaré avoir «enquêté» et eu accès au casier judiciaire d'Eddy G., le candidat mis en cause. Et selon l'animateur, «son passé ne plaide pas pour lui». Sans révéler les faits reprochés au forain de 34 ans, le chroniqueur a affirmé que le trentenaire avait un passé judiciaire «absolument lourdissime», qui «fait peur». Les faits remonteraient à l'an 2000.

Tout en rappelant qu'Eddy G. bénéficie de la présomption d'innocence, Benjamin Castaldi estime que «quand ça va se savoir», ce passé risque de lui jouer des tours au procès. Selon le site de Jean-Marc Morandini, plusieurs condamnations figurent dans le casier judiciaire du forain. On y trouve notamment une affaire de violence sans incapacité de travail sur un conjoint ou une personne Pacsée et une acte de «destruction importante de bien public» datant de 2008.

Le fait le plus grave remonte à avril 2000 et il s'agirait d'une «affaire judiciaire liée au sexe», révèle le média, qui n'en dit pas davantage. Eddy G. aurait par ailleurs été interpellé à deux reprises par la police, en février 2018 et avril 2018.

Dans la même émission, un candidat de l'émission annulée est venu apporter un témoignage troublant. Jimmy a en effet raconté que dès le début du tournage, le comportement de Candide avait «choqué» plusieurs candidats. «Elle était déjà affective avec énormément de monde (...) et pas Eddy. Eddy, il gardait une réserve comme nous tous», a-t-il expliqué. Le jeune homme est également revenu sur «le tout petit épisode» qu'il a eu avec la candidate.

"On a été plusieurs à être un peu choqués qu'en 24h, il y en a qui se collent à d'autres", explique Jimmy, candidat de la saison annulée de #KohLanta #TPMP pic.twitter.com/LnAOCmtHgK — TPMP (@TPMP) 17 mai 2018

«Elle a passé la première nuit avec une personne assez serrée, alors c'est pour ça que tout le monde s'est un peu choqué que dès le premier soir, on puisse marquer des affinités», a-t-il raconté. Pendant cette même nuit, Candide serait venue se coucher contre Jimmy. «A ce moment-là, j'ai vu l'autre garçon, qui dormait avec elle depuis plus de deux heures, qui m'a regardé un peu... voilà», a-t-il ajouté.

Par crainte de causer des tensions, le candidat se serait mis à l'écart, et Candide serait retournée auprès du premier garçon. «Je l'ai sentie un peu...», a confié Jimmy, laissant une chroniqueuse terminer sa phrase: «... en demande?»

"Dans la nuit, Candide est venue contre moi", nous explique Jimmy, candidat de la saison annulée de #KohLanta #TPMP pic.twitter.com/6d3LAPUVvY — TPMP (@TPMP) 17 mai 2018

