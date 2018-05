Vendredi, on apprenait que le tournage de la saison 19 de «Koh-Lanta» aux Fidji était stoppé net. Une candidate «a fait état de faits susceptibles de relever d’une agression sexuelle», précisait Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l’émission. Cela se serait passé après la quatrième journée de survie. La victime présumée se serait réveillée en pleine nuit et se serait rendu compte qu’elle avait subi des attouchements. Elle aurait alerté la production à l’aide d’un talkie-walkie avant d’être exfiltrée et séparée de son prétendu agresseur.

Samedi, le sélectionneur de l’équipe de football du Maroc, Hervé Renard, a confirmé que sa fille Candide, 21 ans, était bien la victime présumée. Dans les colonnes du Parisien, il a fait part de sa détermination à poursuivre l’affaire en justice par le biais «d’une procédure» devant la justice. Le candidat accusé est un certain Eddy G. Il nie un bloc et a pris un avocat.

Closer a ensuite révélé plusieurs éléments nouveaux sur le déroulé de la soirée. Candice et Eddy étaient accompagnés de deux autres personnes, Fabien et Aurélie. C’est cette dernière qui aurait appelé la production car elle était victime d’un petit «mou» de santé. Quant au quatrième candi­dat présent ce soir-là, selon le maga­zine, il «assure qu’il n’a pas été témoin ni d’attou­che­ment, ni de tenta­tive d’attou­che­ment». (Le Matin)