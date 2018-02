D'une pierre, deux coups. Alors qu'elle n'avait jamais confirmé officiellement sa grossesse, Kylie Jenner a dévoilé, dimanche, qu’elle avait accouché d'une petite fille, le 1er février dernier. C'est via Instagram que la benjamine des Kardashian a annoncé la nouvelle à ses followers. L'Américaine de 20 ans, en couple depuis dix mois avec le rappeur Travis Scott, explique s'être «retirée» des réseaux sociaux pour se préparer «pour une vie sans stress et saine.»

«La grossesse a été l'un des plus beaux moments de ma vie, un où je me suis sentie puissante, et c'est l'expérience qui a le plus changé ma vie. Cela va me manquer, poursuit-elle. J'apprécie le fait que mes amis et ma famille m’aient aidé à faire de ce moment spécial un événement privé. Ma magnifique petite fille en pleine santé est née le 1er février, et j'avais tellement hâte de partager ce bonheur. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour et de joie.»

?? Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 4 Févr. 2018 à 12 :27 PST

(Le Matin)