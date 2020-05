Kylie Jenner est confinée chez elle avec son ex Travis Scott et sa fille. Mais la starlette de téléréalité de 22 ans, demi-sœur des Kardashian, n'est pas trop à plaindre dans sa somptueuse villa californienne à 36,5 millions de dollars. Car outre la piscine, elle a également un court de tennis.

Y joue-t-elle? Difficile à dire sur les photos qu'elle a postées sur Instagram et qu'a repérées le «Daily Mail». On l'y voit seule et pas du tout en action.

Davantage mannequin que sportive, Kylie, avec ses ongles roses peu adaptés au sport, nous montre surtout sa tenue qui, comme sa raquette, est signée Chanel. La raquette vaut 1550 francs et, si la jeune femme a les balles assorties, celle-ci valent 475 francs les quatre.

Comme on n'en voit qu'une, au fond, sur les photos, souhaitons que, vu leur prix, elle n'ait pas perdu les autres.

Michel Pralong