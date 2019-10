La nouvelle a été annoncée et confirmée cette semaine: deux ans de relation et un bébé plus tard, Kylie Jenner et Travis Scott ont mis un terme à leur relation. Et pour cause, ils n'étaient plus du tout sur la même longueur d’onde.

À seulement 22 ans, la milliardaire la plus jeune de l'histoire rêvait de se marier et d'offrir un petit frère ou une petite sœur à Stormi. «Mais Travis n'est pas prêt à lui donner tout ce qu’elle veut», a révélé «People».

Il n'en fallait pas plus pour que la petite sœur de Kim Kardashian soit au cœur d'une nouvelle rumeur. Ce jeudi 3 octobre, le «Daily Mail» a affirmé qu’elle avait rendu visite à son ex Tyga dans un studio d'enregistrement, en pleine nuit. De quoi étonner les Web.

The internet makes everything 100 times more dramatic than what it really is. There was no “2am date with Tyga”. You see me drop two of my friends off at a studio that he happened to be at. — Kylie Jenner (@KylieJenner) 3 octobre 2019

Alors que ses prétendues retrouvailles avec Tyga étaient l'un des sujets les plus commentés de la journée, Kylie Jenner a fait une mise au point. «Internet rend tout cent fois plus dramatique que ça ne l'est vraiment. Il n'y pas eu de «rendez vous à 2 heures du matin avec Tyga». Vous m'avez simplement vue déposer deux amies à un studio où il se trouvait», a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Et de confirmer sa séparation avec le père de sa fille: «Travis et moi sommes en très bons termes et nous concentrons seulement sur Stormi aujourd’hui. Notre amitié et notre fille sont nos priorités.» C’est donc désormais officiel, Kylie Jenner et Travis Scott ne sont plus en couple et n’ont pas l’intention de se rabibocher.