Célibataire depuis sa rupture avec son fiancé, Joshua Sasse, survenue l'an dernier, Kylie Minogue a aujourd'hui retrouvé le moral. Un vrai miracle pour la star qui avait très mal vécu sa séparation.

«Mon état physique n'allait plus. Je crois qu'on peut dire que c'était une dépression nerveuse», confie la chanteuse au «Sunday Times». Selon la rumeur, l'acteur britannique, de 15 ans son cadet, lui aurait été infidèle. Kylie avait alors confirmé la fin de leur relation sur Instagram. Aujourd'hui, à l'aube de ses 50 ans, l'Australienne est consciente qu'elle ne deviendra probablement jamais maman. «Bien sûr, je me demande ce que cela pourrait être. Mais votre destin est votre destin. Je ne m'imagine pas tomber enceinte, par miracle, à ce stade de ma vie. Je me demande même si je pourrais l'assumer», dit-elle.

Malgré tout, l'artiste essaie de rester positive. «Ce serait mentir que de dire que je ne ressens pas un peu de tristesse, mais je ne me laisse pas atteindre par ça, explique-t-elle. Et il y a une grande probabilité, si je rencontre à nouveau quelqu'un, que cette personne ait des enfants. Donc je pourrais m'imaginer en belle-mère.»

(Le Matin)