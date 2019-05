Kylie Minogue a survécu au cancer du sein après avoir été diagnostiquée en 2005. Même si elle n’avait pas prévu d’avoir d’enfant à cette époque, le traitement a changé ses perspectives.

Un constat que la chanteuse australienne prend avec philosophie, sans regret. «J’avais 36 ans quand on m’a diagnostiquée. De façon très réaliste, vous êtes à la fin des possibilités. Et, si ça n’était pas dans mes projets à cette époque, [le cancer] a tout changé. Je ne veux pas ressasser le passé, bien sûr, mais je me demande à quoi ça aurait ressemblé», a-t-elle dévoilé à «Style», le supplément du «Sunday Times».

S’il existe plusieurs options encore aujourd’hui pour que Kylie Minogue devienne mère si elle le souhaite, elle explique avec sincérité qu’elle est «à l’aise» avec l’idée d’une vie sans enfant. «Je ne peux pas dire que je n’ai aucun regret, mais ça me serait difficile d’aller de l’avant si je considérais cela comme un regret. Je dois être aussi philosophe que possible avec cela. Vous devez accepter votre situation actuelle et faire avec», a-t-elle ajouté.

Le bonheur avec un nouvel homme

Kylie Minogue a par ailleurs retrouvé l’amour et est en couple avec le directeur artistique du magazine «GQ», Paul Solomons. L’interprète de «Spinning Around» confie qu’elle a enfin trouvé une relation dans laquelle elle se sent bien. «Les gens me disent «Ton visage change quand tu parles de lui», et c’est vrai. Le bonheur. C’est un homme drôle, inspirant et talentueux. Il a un vrai métier! C’est adorable», a-t-elle confié.

La chanteuse regrette néanmoins de s’être perdue dans des relations toxiques. «Je regrette d’avoir menti à moi-même. Me dire que ça allait. Quand cette part d’honnêteté en vous sait, mais que vous mettez un mouchoir dessus. Je le regrette. Ce n’est pas juste pour vous-même… Mais je ne me vois pas recommencer cela», a détaillé Kylie Minogue, qui a rompu ses fiançailles avec Joshua Sasse en 2017. (Le Matin)