Depuis une semaine, le tournage des «Mystères de l'amour» a été interrompu afin de protéger les équipes de la pandémie. Malheureusement, les comédiens du feuilleton de TMC n'ont pas non plus été épargnés. Une actrice de la série vient en effet de révéler être atteinte du coronavirus.

Vendredi 20 mars, Carole Dechantre a partagé la triste nouvelle avec ses abonnés sur Instagram, écrivant sous une photo d'elle protégée par un masque: «Testée au Covid-19 hier, le résultat me tombe dessus aujourd'hui, je suis positive...» Dans ses stories, l'interprète du personnage d'Ingrid a donné plus de précision sur sa situation. Ressentant des symptômes depuis quelques jours, elle a finalement fait un test qui a confirmé qu'elle était touchée par le virus: «Je n’aurais jamais pensé que ça puisse m’arriver. Comme tous les gens malades pensent que jamais ça ne va leur arriver.»

Carole Dechantre a ensuite expliqué avoir de la fièvre depuis quelques jours et avoir commencé à «toussoter». Enfin, la comédienne n'a pas caché sa préoccupation, car elle était encore en tournage avec ses amis des «Mystères de l'amour» la semaine dernière alors qu'elle avait probablement déjà le virus: «Je vais les avertir, tout comme ceux que j'ai rencontrés depuis plus d'une semaine.»

«Ne vous inquiétez pas, ça va»

Cette annonce a rapidement inquiété les fans de Carole Dechantre. La comédienne de 46 ans a déjà souffert de quatre cancers de la peau. Elle se bat depuis 2014 contre cette maladie et a subi sa dernière récidive il y a moins d'un an. Elle a tenu à vite rassuré tout le monde dans une vidéo: «Ne vous inquiétez pas, ça va. Je gère la fièvre et les douleurs. Je suis forte et je vais m'en sortir. A priori, je ne suis pas dans la cible où il y aura des complications.»

