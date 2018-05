Ah, les fêtes déguisées! On met une perruque, une paire de lunettes et le tour est joué! Pas pour Adele. La chanteuse célébrait ses 30 ans ce week-end à Beverly Hills et a, comme à son habitude, mis le paquet: la soirée avait pour thème «Titanic», le film de James Cameron (1997).

La star était évidemment habillée en Rose, le personnage qu'interprétait Kate Winslet. Et la ressemblance était troublante. La centaine d'invités se sont vu remettre des gilets de sauvetage. Parmi eux, Alan Carr, Sam Taylor-Johnson, Mark Ronson, Zane Lowe ou encore Aaron Paul.

«Complètement bourrée»

Adele a partagé une série de photos de la soirée (en diaporama ci-dessus) avec un message publié alors que, selon ses dires, elle était «complètement bourrée».

«Je ne suis pas sûre de ce que je vais faire les trente prochaines années, j'ai tellement été bénie au-delà des mots dans ma vie jusqu'à maintenant. Merci à tous de m'avoir accompagnée ces onze dernières années. À ma famille et mes amis d'avoir alimenté mon super-fanatisme pour le film «Titanic». C'était la meilleure soirée de ma vie. Voilà quelques photos. Je suis complètement bourrée, pas sûr que j'arrive à sortir de chez moi après ça.»



Avant de conclure par des félicitations en direction de Donald Glover pour la sortie ce dimanche 6 mai de son clip coup de poing «This is America» (ci-dessous): «Ps: Childish Gambino, où est-ce que tu trouves le temps pour nous apporter autant de grandeur sur tant de plateformes différentes.»

