Après de longues discussions et, alors que le famille s'y opposait, Charles Aznavour aura droit à un événement digne de son envergure, ce vendredi 5 octobre, aux Invalides. À la suite de ce rendez-vous, le chanteur de 94 ans se fera inhumer. Et si l’on ne sait pas encore quand auront lieu ses obsèques, «Le Parisien» vient de dévoiler l’endroit où reposera l'artiste.

«Comme Drucker, qui habite près d’ici, j’aimerais être enterré dans les Alpilles », avait expliqué Charles Aznavour au quotidien, avant d’indiquer que ses proches reposent dans les Yvelines. Le quotidien a donc affirmé: «Selon nos informations, Charles Aznavour sera inhumé au cimetière de Montfort-L’amaury, dans les Yvelines. Il reposera dans le caveau familial qu’il avait fait construire dans cet ancien cloître du XIIe siècle et où reposent ses parents, Micha et Knar, et son fils Patrick, le troisième de ses six enfants décédé en 1981 à l’âge de 25 ans.» (Le Matin)