Leonita Lekaj, l'épouse du footballeur bâlois d'Arsenal Granit Xhaka, a publié les 28, 29 et 30 avril 2018 une série de vidéos et de photos d'elle, parfois en costume traditionnel albanais, prises lors de fêtes de famille au Kosovo. Ses clichés ont été repris par de nombreux médias locaux et ont suscité l'engouement des fans du footballeur, rapporte albinfo.ch. La jeune femme, que l'on voit généralement arborer des looks très fashion dans les gradins, s'est essayée à la danse folklorique avec une joie non dissimulée. Sur Instagram, la Suissesse explique: «Même si je suis née et que j’ai grandi ailleurs qu’au Kosovo, je n’oublierai jamais mes racines et les traditions albanaises. Je les cultiverai avec soin toute ma vie car je suis fière d’être Albanaise.»

?????????????????? @jelek_nuserie_goddess Une publication partagée par LEONITA XHAKA ? (@__ll.gx__) le 29 Avril 2018 à 2 :10 PDT

Leonita Lekaj et Granit Xhaka se sont mariés le 3 juillet 2017 à Pristina. Ils s'étaient connus en Allemagne quand le joueur de la Nati évoluait encore au sein du club Borussia Mönchengladbach.

Une publication partagée par LEONITA XHAKA ? (@__ll.gx__) le 28 Avril 2018 à 12 :38 PDT

(Le Matin)