Le comportement de Blake Lively sur le réseau social suscite des interrogations. Pourquoi a-t-elle supprimé toutes ses photos? Pourquoi ne suit-elle que 28 filles répondant toutes au nom d'Emily Nelson? Pourquoi a-t-elle écrit dans sa bio «Qu'est-il arrivé à Emily?»

C'est mashable.com qui donne la réponse à toutes ces questions. Il s'agit en fait d'une habile promo pour «A Simple Favor», prochain film de la comédienne américaine de 30 ans. Ce long-métrage raconte l'histoire de Stephanie Ward et d'une blogueuse dont la meilleure amie Emily Nelson (jouée par Lively) disparaît inexplicablement.

Dans tous les cas, cette promo originale a rendu folles les 28 Emily Nelson suivies désormais par la femme de Ryan Reynolds. «Quelqu'un peut me dire pourquoi Blake Lively me suit? Mon heure est venue», «Tellement hallucinée. Pourquoi Blake a effacé son Instagram et ne suit plus que des filles qui s'appellent Emily Nelson», peut-on notamment lire sur Twitter.

does anyone want to tell me why Blake Lively followed me and had this as a bio. Goodbye cruel world some hacker is anti-Emily, my time has come :-) pic.twitter.com/Yqi5MtYoBW