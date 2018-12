Tout a commencé il y a quelques jours lorsque Kanye West et Drake se sont disputés sur Twitter. Le mari de Kim Kardashian a reconnu avoir des «problèmes mentaux» et la prise régulière d'anti-dépresseurs.

Suite à ça, Ariana Grande a décidé d'intervenir afin de demander une trêve. L'ex de la chanteuse, Pete Davidson, a alors publié un message de soutien à Kanye, louant son courage de parler publiquement de sa santé mentale.

«Bravo Kanye West pour ton courage à parler publiquement de ta santé mentale. Je sais combien il est difficile d’être honnête à propos de ça. On a besoin de gens comme Kanye. Et personne n'a le droit de te pointer du doigt parce que tu as le courage de parler de ta santé mentale. Je suis vraiment dégoûté», a-t-il écrit.

Ariana Grande appears to have gone to try and visit Pete Davidson after he shared that he didn’t know how much longer he could last on Earth:



“I’m downstairs and I’m not going anywhere.” pic.twitter.com/OYOjAW4Cmb