Cardi a eu le droit à un moment gênant ce week-end. Après sa rupture avec son époux Offset, elle fait à nouveau les gros titres. Samedi 15 décembre 2018, la star montante du rap américain donnait un concert dans le cadre du festival Rolling Loud, à Los Angeles.

Un show marqué par un épisode dérangeant largement commenté sur les réseaux sociaux: l'ex de Cardi, Offset, s'est invité sur scène dans le but de se faire pardonner. Mais la rappeuse ne s'est pas laissée impressionner...

Un bouquet à la main

Les vidéos parlent d'elles-mêmes. On peut voir Offset débarquer après avoir fait installer sur scène un message sur lequel on pouvait lire: «Take me back Cardi» (ndlr: reprends-moi Cardi), en référence à leur récente rupture.

Le rappeur membre du trio Migos est ensuite apparu sur scène, micro à la main, et a tenté devant quelques milliers de fans, de se faire pardonner. «Je veux juste te dire que je suis désolé. En personne. Devant le monde entier», déclare-t-il, bouquet de roses à la main.

Cardi B ne se laissera pas avoir. Elle repousse les avances de son ex, qui insiste en lui parlant. Offset finira par quitter la scène, tête basse. La veille, le rappeur de 27 ans avait imploré le pardon de sa femme qui l'avait quitté parce qu'il l'avait trompée. «Je n'ai pas b***é cette fille, mais je l'ai divertie, tu vois ce que je veux dire? Je m'excuse et je t'aime, j'espère que tu me pardonneras. Mon voeu d'anniversaire est simplement de te récupérer», déclarait-il vendredi 14 décembre. Cardi B et Offset sont parents d'une fille de 5 mois, Kulture.

(Le Matin)