L'ex-petite amie du Prince Harry est sensible à la cause animale en général, et à celle des poissons en particulier. Cressida Bonas, 29 ans, est la dernière célébrité en date à avoir accepté de poser nue pour la campagne Fishlove, qui vise à sensibiliser le public à la surpêche.

La comédienne et mannequin s'est déshabillée pour la bonne cause et a été photographiée avec un requin. D'autres personnalités ont pris part à la même série, comme Paris Jackson et l'actrice de «Downton Abbey» Elizabeth McGovern.

Fishlove fait appel à des stars depuis plusieurs années. Mélanie Laurent, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson ou encore Lizzy Jagger se sont dénudées pour les poissons.

(Le Matin)