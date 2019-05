«Fort Boyard» accueille Magloire. Et ce n'est pas en tant que candidat.

Celui qui a commencé sa carrière au «Morning Live» sur M6 en 2000 interprétera un personnage clé du jeu de France 2: le génie Magik. «J’emmènerai les candidats dans l’épreuve du Fakir, dans laquelle ils devront marcher sur des clous et des verres… Mais ne vous inquiétez pas, cela ne fera pas mal. Et en plus, j’aurai même un tapis volant!» a-t-il annoncé au «Parisien Dimanche».

«Un costume divin et bijouté»

L'excentrique Magloire réalise là un rêve d'enfant et en plus il aura un look qu'il apprécie particulièrement: «Vous me connaissez… Mon génie aura un costume divin et bijouté! Avec plein de pierreries comme j’aime!», se réjouit-il.

L'ancien animateur de 49 ans n'avait quasi plus fait de télé française depuis sa participation à la télé-réalité «A plein Régime! Le régime de Magloire», diffusée en 2014 sur NRJ12. Il y a deux ans il avait avait participé à «Fort Boyard» mais en tant que candidat.

Sur le tournage de la prochaine saison, qui est imminent, Magloire côtoiera notamment Passe-Partout et son acolyte Passe-Murailles, Felindra, la dresseuse de tigres, ou encore Vincent Lagaf, interprète de Mégagaf. (Le Matin)