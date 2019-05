L'ex-mari de Meghan Markle, Trevor Engelson, a épousé l'héritière Tracey Kurland ce samedi 11 mai 19, quelques jours à peine après la naissance du premier enfant de la duchesse de Sussex, a indiqué le magazine «People».

Le producteur et la jeune femme se sont dit «oui» à Montecito, en Californie, au Rosewood Miramar Beach Resort, presque un an pile après le mariage de Meghan Markle au prince Harry, le 19 mai 2018. Trevor Engelson a été marié à Meghan Markle pendant dix-huit mois jusqu'à leur divorce en 2013.

Première fête des mères pour Meghan

La duchesse, de son côté, a célébré sa première fête des mères en tant que maman en publiant une photo où on peut la voir tenir dans ses mains les pieds de son fils, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. «Nous rendons hommage à toutes les mères aujourd'hui. Celles qui l'ont été, qui le sont ou qui le seront, et celles qui sont décédées mais dont on se souviendra toujours. Nous honorons et célébrons chacune d'entre vous. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête des mères aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Kenya, au Japon, et dans de nombreux pays à travers l'Europe. Il s'agit de la première fête des mères pour la duchesse de Sussex», peut-on lire en légende de l'image sur le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Sussex.

Cette photo comportait un hommage spécial à Lady Diana, la mère des princes Harry et William. En effet, en arrière-plan, on peut reconnaître des myosotis, la fleur préférée de la princesse de Galles, décédée dans un accident de voiture en 1997. (Le Matin)