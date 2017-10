Mary-Jo Eustace, l'ex-femme de Dean McDermott aurait demandé à un juge de le mettre derrière les barreaux, car il est en retard sur le paiement de sa pension alimentaire.

L'acteur americano-canadien, qui est maintenant marié à l'ancienne star de Beverly Hills 90210, Tori Spelling, a eu une audience en justice en mars 2017 pour ses retards de paiement mais a évité la prison après que Mariy-Jo Eustace, 55 ans, a retiré sa plainte.

L'ancien couple, qui s'était marié en 1993 et a un fils, Jack, 19 ans a ensuite accepté d'arriver à un accord de paiement, car Dean McDermott a assuré «être dans une mauvaise passe». Cependant des sources ont déclaré à Page Six que son ex-femme a rempli un nouvel affidavit à la cour supérieure de Californie ce mardi. Selon cette source, il n'aurait pas réussi à respecter l'échéancier des paiements.

Les difficultés financières de Dean McDermott et Tori Spelling ont été largement documentées. Ils ont plusieurs prêts non remboursés. L'actrice de 44 ans a reçu l'ordre de régler une dette de carte de crédit d'un montant de 87'600$. N'ayant pas non plus payé la totalité de ses impôts, elle a vu 700'000$ ponctionnés sur son compte par les services du Trésor Public américain.

Tous ces problèmes n'empêchent cependant pas le couple de continuer à vivre heureux. En mars 2017, Tori Spelling a donné naissance à leur 5e enfant, un bébé prénommé Beau Dean. (Le Matin)