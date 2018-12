Lenny Kravitz était sur le plateau du «Late Night With Seth Meyers» pour promouvoir «Raise Vibration», son nouvel album, enregistré aux Bahamas. Il a expliqué pendant l’interview que le calme et la nature l’inspiraient, et qu’il pouvait passer un mois dans les mêmes vêtements.

«Je vais être très honnête, en tournée je me change, parce qu’on ne peut pas porter la même tenue deux fois de suite. Mais quand je rentre, je m’en fous, je ne me change pas. Je ne veux pas me changer. J’ai porté le même jean et le même tee-shirt pendant un mois. Et quand je n’en peux plus, je prends mon savon, et je les lave, je les étends sur un rocher, les remets, et les reporte pendant trente jours!», a-t-il confié, avant d’expliquer qu’il est facilement repérable sur l’île à cause de son style.

«Les locaux savent ce que je fais ici, mais ils s’en fichent, ça ne les intéresse pas. Et c’est marrant, parce que quand des fans me cherchent, ils disent: ‘’Vous savez où est Lenny Kravitz?’’. Et les habitants répondent: ‘’Lenny, le type qui ne se lave pas et porte les mêmes vêtements pendant un mois?’’ », a-t-il ajouté en rigolant. (Le Matin)