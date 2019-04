Surprise! Idris Elba, 46 ans, a épousé la mannequin Sabrina Dhowre, 29 ans, au palace Ksar Char Bagh de Marrakech, au Maroc, vendredi 26 avril. La cérémonie avait été tenue secrète avant que l'édition britannique de «Vogue» l'annonce. Les photos des festivités, qui se sont étendues sur trois jours, seront publiées en exclusivité dans le prochain numéro du magazine.

«Vogue» révèle que la veille du mariage, le repas du soir a rassemblé les familles et amis du couple sous le thème «couleurs du souk» à l’hôtel Amanjena. Samedi, une soirée tout en blanc les attendait au Mandarin Oriental.

Fiancés en 2018

Idris Elba et Sabrina Dhowre se sont rencontrés en 2017 au Canada, en marge du tournage de «La Montagne entre nous». L'acteur a fait sa demande en mariage en février 2018 dans un cinéma à Londres alors qu'il présentait son dernier film «Yardie». L'homme le plus sexy de l'année, selon le magazine «People», a mis un genou à terre alors que le public applaudissait vivement la scène.

When you turn up to watch the #Yardie screening with @Sainou clients @adnanmust_ & @AkinGazi and the director @idriselba steals the show... #marriagepropsal pic.twitter.com/aLYsnMNbzA