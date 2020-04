Cindy Sander est fière de sa nouvelle silhouette et elle le fait savoir. En story sur Instagram mardi dernier, la chanteuse a partagé un montage photo impressionnant. Elle y apparaît d'un côté sur une image prise il y a dix ans et de l'autre sur une plus récente prise en 2019.

La transformation est tout simplement bluffante. Et pour cause, la jeune femme a perdu plus de 40 kilos entre ces deux périodes de sa vie. Une métamorphose qu'elle doit notamment à une meilleure hygiène de vie. «Pendant trois ans, j'ai pris des cours de chant, j'ai réappris à manger – J'ai perdu 40 kilos –, je faisais quatre à six heures de sport par semaine», confiait-elle à «Télé Star» il y a quelques temps.

Aujourd'hui, celle que l'on a découvert dans la «Nouvelle Star» et qui a été la muse de Thierry Mugler pour son show «The Wyld», n'hésite plus à se dévoiler sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'elle ne se prend pas en photo, Cindy Sander continue de partager sa passion pour le chant. Elle publie quotidiennement des petites sessions musicales sur sa page Instagram, pour le bonheur de ses fans.

