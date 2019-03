Il y a quelques mois, Issa Doumbia a pris la décision de changer radicalement de style de vie. Le déclic s'était fait en octobre dernier, lorsqu'il avait donné le départ de la course «We Run Paris» avec des enfants.

Un petit garçon lui avait alors demandé de courir avec lui: «J'ai couru un kilomètre, j'étais mort. Et je me suis dit, si j'ai des enfants, si je dois jouer avec eux, laisse tomber je vais m'étouffer au bout de 10 secondes. Donc je me suis dis, non je n'ai pas envie de ça», avait-il raconté sur le plateau de «Touche pas à mon poste».

Cinq mois plus tard, l'humoriste a tenu sa promesse. Sur Instagram, il a partagé les résultats de son impressionnante perte de poids. «Sans opération ni médicamentation! Juste un rééquilibrage alimentaire et le meilleur des coaches sportifs», a-t-il précisé.

(Le Matin)