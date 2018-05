C'est une photo particulièrement émouvante que publie Cécile Djunga sur son compte Twitter.

Selon le message de l'humoriste, les deux femmes ont bu quelques verres, hier en début de soirée.

Peu après, à 20h, Maurane était découverte sans vie, à son domicile de Schaerbeek, en Belgique.

Hier soir on prenait cette photo.J’étais si honorée de faire ta connaissance. On a rit,bu quelques verres en coulisses.On parlait musique,de The Voice et de tes tweet!24h après tu n’es plus là et j’en suis bouleversée.Merci pour ces instants @Maurane ????????Repose en paix. #Maurane pic.twitter.com/yRLR0WNrM3