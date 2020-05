Le «deadlift» ou soulevé de terre est un exercice de force consistant à soulever une barre chargée du sol et à se redresser complètement. Une discipline dans laquelle Hafthor Julius Björnsson, La Montagne de «Game of Thrones», excelle depuis plusieurs années.

Le week-end dernier, il a tenté de battre le record du monde de la discipline dans une salle de gym en Islande. Après des essais d'échauffement à 420 et 460 kg, il a réussi à soulever 501 kg. Record battu. «Je pense que j'aurais pu faire plus, mais à quoi cela sert-il?», a confié le colosse de 2m05 et près de 200 kg.

.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT!



He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record ???????? #TheOcho pic.twitter.com/YQzO5ULZ3S — ESPN (@espn) May 2, 2020

Hafthor Julius Björnsson a également atteint le plus haut niveau en tant que joueur de basket dans son pays. Mais après une blessure à la cheville, il s'est concentré sur les compétitions de force, remportant plusieurs prestigieux prix dont l'Arnold Strongman Classic, celui de l'homme le plus fort d'Europe ainsi que celui de l'homme le plus fort du monde.

Depuis 2017, il fait également la Une des journaux grâce à sa relation avec l'entraîneur de fitness canadienne et célébrité des médias sociaux Kelsey Henson. Elle mesure 1m57 et pèse 53 kilos. Le couple attend un enfant.

