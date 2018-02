Ce n'est plus un secret pour personne, ça n'a jamais été le grand amour entre Laeticia Hallyday et Laura Smet. Loin de là. Selon plusieurs proches interrogés par «Le Parisien», la femme du chanteur nourrissait une grande jalousie à l'égard de sa belle-fille. «Elles ont très peu de différence d'âge. Laura incarne une belle histoire entre Johnny et Nathalie», explique un ancien collaborateur du rockeur.

La rivalité entre les deux jeunes femmes était si forte qu'un jour, Laeticia a «piqué une crise» en découvrant Laura Smet avec son père en Une d'un numéro de «Paris Match». Un véritable «psychodrame», selon le quotidien français.

Pour décrire la relation entre les deux femmes, une amie de Laura Smet n'y va par quatre chemins: «Elles se détestent. Laura n'a pas réussi à voir son père sur son lit de mort, c'est quand même incroyable.» Mardi sur le plateau de «Touche pas à mon poste», Bernard Montiel avait en outre glissé que Laeticia avait «peur de David et de Laura». Autant dire que le chemin vers un éventuel accord entre les parties risque d'être très sinueux.

(Le Matin)