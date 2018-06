La Weinstein Company devrait près d'un million de dollars à Robert De Niro. D'après The Blast, qui s’est procuré divers documents internes, il s’agit plus précisément de la somme de 940 706 dollars, que la société anciennement dirigée par Harvey Weinstein n'aurait pas encore payé au comédien pour le film «Happiness Therapy», sorti en 2012, et qui lui avait valu un Oscar.

A 74 ans, Robert De Niro fait partie des nombreux comédiens qui attendent encore d'être remboursés par la société de production. Meryl Streep et Julia Roberts réclament 168 611 dollars pour leur participation à «Un été à Osage County» alors que George Clooney attend encore qu’on lui verse 250 000 dollars pour son rôle de producteur sur le film.

Enfin, Brad Pitt doit encore toucher 278 865 dollars pour le film «Cogan: Killing Them Softly», sorti lui aussi en 2012. (Le Matin)